كوريا الجنوبية تطلق أول صاروخ فضائي محلي الصنع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أول مركبة فضائية محلية الصنع، في أحدث محاولة لتعزيز برنامجها الفضائي والانضمام إلى نخبة نادي الفضاء العالمي.



واوضحت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تصريح صحفي، بأن الصاروخ "KSLV-II"، المعروف أيضًا باسم "نوري"، من المقرر أن يطلق من مركز نارو للفضاء في قرية غوهينغ الساحلية الجنوبية في البلاد في حوالي الساعة 5 مساء متأخرا عن الموعد المحدد بساعة واحدة.

وذكر النائب الأول لوزير العلوم يون هونغ-تايك في مؤتمر صحفي أن المهندسين أمضوا وقتاً إضافياً في فحص الصمامات داخل مركبة الإطلاق.

ويهدف الصاروخ "نوري" الذي يبلغ وزنه 200 طن إلى وضع قمر صناعي وهمي يبلغ وزنه 1.5 طن في المدار، وهي تقنية تسعى كوريا الجنوبية للحصول عليها منذ أكثر من عقد لبرنامجها الفضائي.