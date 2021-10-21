شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيبة لـ أبو الغيط: مؤتمر دعم استقرار ليبيا يهدف لدعم الانتخابات وضمان نجاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة خلال لقائه اليوم الخميس، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الهدف من عقد مؤتمر دعم استقرار ليبيا وغيره من الملتقيات القادمة هو أن يكون نقاش الملف الليبي داخل ليبيا، وأن المؤتمر يهدف إلى دعم الانتخابات وضمان نجاحها.