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الدبيبة لـ أبو الغيط: مؤتمر دعم استقرار ليبيا يهدف لدعم الانتخابات وضمان نجاحها

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة خلال لقائه اليوم الخميس، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الهدف من عقد مؤتمر دعم استقرار ليبيا وغيره من الملتقيات القادمة هو أن يكون نقاش الملف الليبي داخل ليبيا، وأن المؤتمر يهدف إلى دعم الانتخابات وضمان نجاحها. 

ووفقا لوكالة الانباء الليبية، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن سعادته بانعقاد هذا المؤتمر وزيارة مدينة طرابلس، مشيرا إلي أن حضور دول كثيرة للمشاركة بالمؤتمر أمر إيجابي في هذه المرحلة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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