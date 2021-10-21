شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة التونسية: مستعدون لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للسلطة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، عن أملها فى أن تتطور العلاقات التونسية الليبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، تجسيدا لروابط الأخوة والإيمان المشترك بوحدة المصير، وبقيم التضامن والتعاون والتكامل، جاء ذلك خلال اتصال هاتفى مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وفق ما نقلت إذاعة شمس التونسية.

وأكدت بودن استعداد تونس لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للسلطة الليبية، لتحقيق الأهداف المناطة بعهدتها، ولا سيما الوصول إلى إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر 2021، كما نوهت نجلاء بودن رمضان برفعة العلاقات القائمة بين تونس والجارة ليبيا .

ومن جانبه، قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية بهذه المناسبة تهانيه للحكومة الجديدة راجيا أن تكلل أعمالها بالنجاح، وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على تميز العلاقات القائمة بين ليبيا والجارة تونس، مؤكدا انها علاقات مثالية.

وأكد عبد الحميد الدبيبة أن بلاده تقف دائما الى جانب تونس، مشددا على عمق العلاقة بين البلدين والتي بدأت منذ قرون وجعلت البلدين مرتبطين ببعضهما البعض ارتباطا وثيقا.