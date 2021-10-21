شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: ضبط مخزنين للعتاد تابعين لتنظيم داعش فى بغداد ونينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت السطات العراقية اليوم الخميس من ضبط مخزنين للعتاد العسكري تابعين لتظيم داعش الإرهابي، في محافظتي بغداد ونينوى.

ففي العاصمة، أفادت قيادة عمليات بغداد - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم - بأنه "بعد ورود معلومات استخبارية بوجود مخزن من المواد المتفجرة والأعتدة وأدوات مساعدة في عمليات تفخيخ تعود لإرهابي مقبور، مع نية مفرزته الإرهابية لنقل الكدس وتغيير مكانه، تحركت بعد ذلك على الفور قوة من اللواء (22) فرقة المشاة السادسة وبإشراف قائد الفرقة وبأمرة ضابط استخبارات اللواء وبالتعاون مع المواطنين، تم ضبط (المخزن) الكدس".

وأضاف البيان أن المخزن احتوى على حزامين ناسفين معدين للتفجير وخمسة عبوات ناسفة مختلفة الأنواع وعبوتين لاصقتين، وتم رفع المواد المضبوطة دون حادث يذكر.

وفي نينوى، أفاد مصدر أمني بتمكن القوات الأمنية من ضبط مخزن آخر للعتاد من مخلافات تنظيم (داعش) الإرهابي في قضاء تلعفر بالمحافظة.

وأوضح المصدر، أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود كدس عتاد من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في محيط قضاء تلعفر؛ خرجت على الفور قوة إلى المنطقة المشار إليها وبعد البحث والتفتيش تم العثور على 53 قنبلة هاون عيار 120 ملم، وقنبلة هاون عيار82 ملم، بالإضافة إلى 3 مقاذيف مدفعية عيار 130 ملم.

وأشار المصدر إلى أنه "جرت معالجة وتفجير المواد المضبوطة من قبل قوات المعالجة دون حادث يذكر".