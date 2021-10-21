شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من صندوق النقد الدولى يزور لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس لجنة المال والموازنة بلبنان النائب إبراهيم كنعان بمجلس النواب، وفد صندوق النقد الدولي برئاسة المدير التنفيذي في الصندوق محمود محي الدين، ومشاركة المستشارة الأولى للمدير التنفيذي الدكتورة مايا شويري. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

ووصف كنعان الاجتماع بـ"المثمر"، حيث تم خلاله استعراض التعاون بين المجلس النيابي والحكومة مع صندوق النقد الدولي وضرورة توحيد الجهود والرؤى المستقبلية الإصلاحية في المرحلة المقبلة بهدف الوصول إلى اتفاق لإعادة هيكلة الدين العام كما المصارف وتنفيذ الاصلاحات البنيوية في المالية العامة، وتحديدا في موازنة 2022 وإنجاز تدقيق الحسابات المالية والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان".

ولفت إلى أن "البحث تطرق بشكل خاص إلى أموال المودعين والاقتطاع الذي طالهم وتوحيد سعر الصرف وقانون الكابيتال كونترول وملاحظات الصندوق عليه التي كنا قد ناقشناها وتبنينا معظمها في لجنة المال والموازنة".

وأضاف: "نأمل أن تستعيد الحكومة المبادرة سريعا بعد الأحداث الأخيرة للبدء فورا بإنجاز خطة النهوض والتفاوض على أساسها مع صندوق النقد تمهيدا للوصول الى اتفاق اولي قبل نهاية العام".