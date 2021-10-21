شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 فلسطينيين فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية اعتقلت خلالها 10 فلسطينيين.



وكان من نصيب محافظة بيت لحم الجنوبية، العدد الأكبر من الاعتقالات، إذ تم اعتقال ستة أشخاص، هم محمد وجيه ثوابتة (18 عاما)، ويوسف محمد ثوابتة (18 عاما)، وربيع أحمد ثوابتة (17 عاما)، من بلدة بيت فجار، والشقيقين مهند محمود الوحش (21 عاما)، وحمزة (23 عاما)، من بلدة الخضر، وتيسير عزمي مناصرة (25 عاما) من بلدة الدوحة.



وفي قلقيلية، بشمال غرب الضفة، اعتقل جنود الاحتلال، ثلاثة أشخاص هم عبد الرؤوف ولويل (55 عاما)، والشقيقين أمير (25 عاما)، ومحمد موسى أبو لبدة (24 عاما).



ومن جنين شمالًا، اعتقل الاحتلال، الشاب حسن إسماعيل أبو الرب من بلدة قباطية، أثناء مروره على حاجز برطعة العسكري.