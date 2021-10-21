شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يطلق مشروع حفر 96 بئراً نفطيًا فى محافظة البصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الخميس عن إطلاق مشروع حفر 96 بئراً نفطيًا في حقل (غرب القرنة /1) بمحافظة البصرة.

ووفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أكد وزير النفط رئيس شركة النفط العراقية إحسان عبدالجبار إسماعيل خلال الاحتفال بانطلاق المشروع أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ عمليات إدامة وزيادة الإنتاج النفطي من الحقول النفطية خصوصاً تقنية "الحفر الأفقي" أو المائل، مشيرا إلى أن هذا العقد من العقود الكبيرة والمهمة في محور"الحفر الأفقي" الذي يعد حالياً من أحدث التقنيات المتقدمة لتحقيقه إنتاجية عالية ومردود اقتصادي كبير.

وقال وزير النفط العراقي إنه بالرغم من التحديات التي تواجه الصناعة النفطية فإن الوزارة تسارع الخطى للحصول على التقنيات الحديثة لتطوير صناعة النفط والغاز، فضلاً عن الاهتمام والدعم المتواصل للأإبحاث الجديدة التي لها تأثير كبير في العمل الحقلي.

بدوره، قال وكيل وزارة النفط العراقي حامد يونس إن العقد سيزيد من الطاقات الأنتاجية للحقل باستخدام الحفر الأفقي ذي المردود الفني والاقتصادي، وأوضح أن هذه التقنية تغطي مساحات واسعة للحفر داخل المكمن النفطي للبئر، وتقلل صعود الماء في الآبار، مشيرا الى ان شركة شلمبرجييه تمتلك إمكانات وتقنيات حديثة في مجال الحفر.

وبدوره، أوضح معاون مدير عام شركة نفط البصرة حسن محمد، أن العقد يغطي حفر 96 بئرا في حقل (غرب القرنة/1) بتقنية الحفر الأفقي أو المائل، ويدعم خطة تشغيل الحقل وتطوير إنتاجه للوصول إلى طاقة 800 ألف برميل/ يوم عام 2027، وهو من العقود المهمة لتطوير المكامن النفطية لشركة نفط البصرة ، قيد التنفيذ للوصول إلى معدلات انتاج الذروة، فضلاً عن توفير فرص عمل كبيرة.