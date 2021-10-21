شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة اللبنانى يبحث مع كبير مستشارى الخارجية الأمريكية تمويل الطاقة بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بحث وزير الطاقة والمياه اللبنانى الدكتور وليد فياض سبل تمويل الطاقة، وخاصة المُبادرة المتعلقة استيراد الغاز من مصر واستبداله في سوريا عبر تقنية "سواب" المخصصة لهذا الغرض، واستيراد الكهرباء من الأُردن عبر سوريا، وذلك خلال لقائه مع كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة أموس هوكستاين بحضور السفيرة الأمريكية دوروثي شيا ، وفق بيان صحفى.

كما اشتملت المباحثات التطرق إلى كافة المواضيع المتعلقة بأزمة الطاقة وإيجاد الحلول لإنجاز الإتفاق بأسرع وقت ممكن، وإمكانية تسريع تأمين التمويل اللازم لإبرام هذا الاتفاق.

وثمن فياض جهود كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة والسفيرة الأمريكية بلبنان ، والتي يتم بذلها مع البنك الدولي خصوصاً وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من أكبر المساهمين في هذه المؤسسة، مما يُعبّد الطريق أمام تقدُّم الإتفاقية لإنجاز تمويل هذا المشروع.

وفي هذا الاطار، اطلع هوكستاين الوزير فياض على خبر جديد جيد بأن الإدارة الأمريكية قد أصدرت رسالة تطمين تؤمن حماية المشروع والأفرقاء المشاركين فيه من تداعيات عقوبات "قانون قيصر".