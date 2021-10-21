شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: الساتر الأمنى على الحدود يتضمن أبراج مراقبة وكاميرات وأسلاك شائكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس عن أن الساتر الأمني المنجز مع الجانب السوري بطول 650 كم يتضمن تحكيمات وتحصينات من ضمنها خندق ، إضافة إلى أبراج المراقبة والكاميرات الحرارية والأسلاك الشائكة.. مؤكدا أن الخطر لايزال داخل الأراضي السورية خاصة في مناطق الشمال الغربي التي يتواجد بها تنظيمات إرهابية.

وقال رسول - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن تأمين الحدود من الأولويات لدى القيادة العسكرية العراقية، مؤكداً أن الحدود مع دول الجوار مؤمنة بشكل جيد بقوات من حرس الحدود ، لكن ما يهمنا هو فرض السيطرة على كامل الحدود العراقية السورية ومنع تسلل الإرهابيين باتجاه العراق.

ولفت إلى أن العمليتين اللتين نفذتا من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي بإلقاء القبض على نائب أبو بكر البغدادي ومسؤول الإدارية والمالية ومسؤول عن عدة عمليات إرهابية ، كانتا ضربة قاضية، إضافة إلى عملية إلقاء القبض على المجرم غزوان الزوبعي.. مشددا على أن جهاز المخابرات العراقي يعمل بجد وسيصل إلى كل الإرهابيين ويتم تسليمهم للقضاء لينالوا الجزاء العادل.