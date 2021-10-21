شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح عدد الإصابات الجديدة بـ«كورونا» وحالات التعافي والوفاة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 54 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 3 حالات وفاة، بينما تراجع عدد الحالات الحرجة إلى 84 حالة.

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي من خلال إنفوجرافيك اليوم الخميس كالتالي: