شكرا لقرائتكم خبر عن «سعود الطبية»: إصابة امرأتين بكسور في العمود الفقري.. بسبب هذا الأمر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت مدينة الملك سعود الطبية من خطورة تجاوز المطبات الصناعية بسرعة.
وقال حساب المدينة على “تويتر” اليوم الخميس، إنها استقبلت حالتين لامرأتين تعرضتا للإصابة جراء سير المركبات بسرعة عند عبور المطبات الصناعية.
وأوضحت المدينة أن سرعة السير بالمركبات عند عبور المطبات الصناعية أدى لإصابة امرأتين بكسور في العمود الفقري أو ما يعرف بـ”كسر انضغاطي”.
وأكدت أن فريقها الطبي باشر الحالتين، وأجريت لكلتيهما عملية تثبيت للكسر، وتم إعطاء المصابتين العلاجات اللازمة لتخفيف الألم الناتج عن الإصابة.
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