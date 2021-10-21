شكرا لقرائتكم خبر عن تكميم وتغير ملامح الوجه.. «الأحوال المدنية» توضح إمكانية تغيير الهوية الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مدى إمكانية تغيير الهوية الوطنية حال تغيرت ملامح الشخص.

وتلقى حساب العناية بالعملاء، تساؤلا قال صاحبه: “أجريت تكميم للمعدة وملامح وجهي تغيرت هل أستطيع تغيير بطاقة الأحوال الشخصية لأنه كثير من يطلب مني يقول هذا ليس أنت وخاصة نقاط التفتيش”.

ورد حساب الأحوال المدنية بقوله: “نأمل منك حجز موعد لتجديد الهوية الوطنية وسيتم تحديد ذلك في المكتب”.