شكرا لقرائتكم خبر عن تكميم وتغير ملامح الوجه.. «الأحوال المدنية» توضح إمكانية تغيير الهوية الوطنية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مدى إمكانية تغيير الهوية الوطنية حال تغيرت ملامح الشخص.
وتلقى حساب العناية بالعملاء، تساؤلا قال صاحبه: “أجريت تكميم للمعدة وملامح وجهي تغيرت هل أستطيع تغيير بطاقة الأحوال الشخصية لأنه كثير من يطلب مني يقول هذا ليس أنت وخاصة نقاط التفتيش”.
ورد حساب الأحوال المدنية بقوله: “نأمل منك حجز موعد لتجديد الهوية الوطنية وسيتم تحديد ذلك في المكتب”.
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