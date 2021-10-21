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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة تؤكد لقاح فايزر يحمي المراهقين من "دلتا كورونا" بنسبة 90% والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021
وكالات_الخليج 365
أظهرت دراسة حديثة أن لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 90% في منع إصابة المراهقين بالمتحور دلتا.
وأكد متحدث باسم شركة التأمين الصحي الإسرائيلية "كلاليت" أن اللقاح يوفر أيضا حماية بنسبة 93% من ظهور أعراض عند الإصابة بالمتحور دلتا.
وقامت الشركة بالتعاون مع باحثين من هارفارد بتحليل بيانات 94354 مراهقا تلقوا جرعتين من اللقاح وتتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما.
وتمت مقارنة هذه البيانات مع بيانات عدد مماثل من المراهقين غير الملقحين. وتم نشر النتائج في مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين".
وتم إجراء الدراسة في الفترة من 8 حزيران/يونيو إلى 14 أيلول/سبتمبر 2021.
وكانت إسرائيل تمر في هذا الفترة بالموجة الرابعة من إصابات فيروس كورونا، والتي كان خلالها المتحور دلتا هو الأوسع انتشارا.
تجدر الإشارة إلى أن لقاح فايزر/بيونتيك هو المستخدم في إسرائيل بشكل شبه حصري.
وبدأت إسرائيل تطعيم الأطفال بداية من عمر 12 عاما في شهر حزيران/يونيو الماضي.