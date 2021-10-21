الارشيف / اخبار الخليج

دراسة تؤكد لقاح فايزر يحمي المراهقين من "دلتا كورونا" بنسبة 90%

0 نشر
وكالات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة تؤكد لقاح فايزر يحمي المراهقين من "دلتا " بنسبة 90% والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

وكالات_الخليج 365

أظهرت دراسة حديثة أن لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 90% في منع إصابة المراهقين بالمتحور دلتا.

 

وأكد متحدث باسم شركة التأمين الصحي الإسرائيلية "كلاليت" أن اللقاح يوفر أيضا حماية بنسبة 93% من ظهور أعراض عند الإصابة بالمتحور دلتا.

 

وقامت الشركة بالتعاون مع باحثين من هارفارد بتحليل بيانات 94354 مراهقا تلقوا جرعتين من اللقاح وتتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما.

 

وتمت مقارنة هذه البيانات مع بيانات عدد مماثل من المراهقين غير الملقحين. وتم نشر النتائج في مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين".

 

وتم إجراء الدراسة في الفترة من 8 حزيران/يونيو إلى 14 أيلول/سبتمبر 2021.

 

وكانت إسرائيل تمر في هذا الفترة بالموجة الرابعة من إصابات فيروس كورونا، والتي كان خلالها المتحور دلتا هو الأوسع انتشارا.

 

تجدر الإشارة إلى أن لقاح فايزر/بيونتيك هو المستخدم في إسرائيل بشكل شبه حصري.

 

وبدأت إسرائيل تطعيم الأطفال بداية من عمر 12 عاما في شهر حزيران/يونيو الماضي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا