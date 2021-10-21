شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيسبوك يستعد لطرح تحديث لحماية الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تستعد شركة فيسبوك لطرح تحديث لأجهزة Portal التي تستخدم كشاشات ذكية لإجراء مكالمات الفيديو لحماية الأطفال من المحتوى الضار.



ويتيح التحديث إيقاف تشغيل ميزة المشاهدة معا (Watch Together) أثناء المكالمات في وضع الأسرة.

يأتي التحديث بعد فترة وجيزة من انتقاد مقال في BuzzFeed News للشركة بسبب عدم تضمين مفتاح إيقاف لهذه الميزة.

وردا على هذا التقرير، أندرو بوسورث، نائب رئيس فيسبوك ريالتي لابز (Facebook Reality Labs)، تغريدة تقول إن الشركة تعمل على حل هذا الأمر حيث من المقرر أن يحصل المستخدمون على القدرة على تعطيل ميزة المشاهدة معًا أثناء المكالمات في الوضع المنزلي في شهر ديسمبر المقبل.

ويحصل المستخدمون على القدرة على تعطيل ميزة المشاهدة معًا أثناء المكالمات في الوضع المنزلي في شهر ديسمبر

وتتيح لك ميزة "المشاهدة معا" مشاهدة العروض أو مقاطع الفيديو الموسيقية أو المقاطع المضحكة مع الأصدقاء البعيدين أو أفراد العائلة.

وعند اختيار مقطع فيديو من توصيات الشركة، يتم تقديمه لك في نفس الوقت عبر جهاز وجهاز صديقك، سواء كان ذلك هاتفا أو جهازا لوحيا أو Portal.

وقد تبدو ميزة المشاهدة معا مفيدة. ولكن من الواضح أنها ليست كذلك بالنسبة للآباء الذين يرغبون في إبعاد أطفالهم عن مقاطع الفيديو عبر الإنترنت.

وعندما يكون جهاز Portal في الوضع المنزلي، يمكن لكل فرد في المنزل الوصول إليه، بما في ذلك الأطفال.

وتظل ميزة المشاهدة معا مخفية في الوضع المنزلي. ولكن تظهر مرة أخرى أثناء المكالمات. ويمكن أن تكون هذه مشكلة، حيث يمكن للأطفال الاستيلاء على الجهاز وبدء مكالمة والبدء بمشاهدة مقاطع الفيديو مع الآخرين.

ولا توجد في الوقت الحالي طريقة لتعطيل ميزة المشاهدة معا أثناء المكالمات في وضع الأسرة، مما يجعل الآباء يشعرون بالإحباط. ولكن هذا كله على وشك التغيير.

ومن المقرر أن يحصل المستخدمون على القدرة على تعطيل ميزة المشاهدة معا أثناء المكالمات في الوضع المنزلي في شهر ديسمبر.

ويعتبر جهاز Portal Go مناسبا للأطفال بسبب حجمه الصغير بما يكفي لحمله أو وضعه على الأرض أو على الأريكة بفضل شكله المثلث.

ويتميز الجهاز بكاميرا ذات زاوية عريضة تتبع تلقائيا من في بؤرة التركيز، وتقوم بالتكبير والتحريك أثناء تحركهم داخل وخارج مركز الإطار.

وكانت وكالة الأسوشيتد برس قد ذكرت الأسبوع الماضي أن فيسبوك يخطط لإدخال ضوابط جديدة للبالغين من المراهقين حتى يتمكن الآباء أو الأوصياء من الإشراف على ما يفعله المراهقون عبر الإنترنت.

وذلك بعد أسبوع عاصف لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي أثر انتقادات وجهت له بشأن إضراراه بالأطفال في شهادة الموظفة المستقيلة من الشركة، فرانسيس هاوجين، أمام لجنة حماية المستهلك وأمن البيانات في مجلس الشيوخ الأمريكي.

ويأتي هذا التحرك بعد إعلان فيسبوك أواخر الشهر الماضي عن توقفه مؤقتًا عن العمل في مشروع أنستقرام (Instagram) للأطفال.