ماذا قال رائد الفضاء الإماراتي محمد الملا حول إكسبو دبي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

وكالات_الخليج 365

قال رائد الفضاء الإماراتي محمد الملا إن إكسبو 2020 دبي يحمل رسالة إلى العالم مفادها أن بإمكاننا نحن البشر أن نوحد الأمم.



وأضاف رائد الفضاء الإماراتي المرتقب محمد الملا في حوار مع فريق خدمة أخبار إكسبو وبالتزامن مع انعقاد أسبوع الفضاء في إكسبو 2020 دبي، في الفترة ما بين (17-23 أكتوبر)، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، ووكالة الإمارات للفضاء، أن رسالة إكسبو تتضمن أيضا أن بوسعنا أن "نجمع الناس معا سواء على صعيد الوطن العربي أو العالم أجمع، فالعلم يوحدنا لنصنع مستقبل أفضل".

وحول مسيرته قبل انضمام لمركز محمد بن راشد للفضاء، قال الملا: "كان لي الشرف أن أخدم في الجناح الجوي النابع لشرطة دبي مدة 15 سنة، حيث تعلمت الكثير هناك، واليوم أخوض مرحلة التحضيرات لمهمتي القادمة في مركز محمد بن راشد للفضاء، إذ أخضع وبقية الزملاء لتدريبات تأهلنا لتخطي أي صعوبات قد تواجهنا في المستقبل، ونحن اليوم نمارس الرياضة للحفاظ على لياقة أجسامنا، كما نخضع لتدريبات في اللغة الروسية، وأنا متحمس جدا لبدء تدريبي مع فريق ناسا العام المقبل، وهي مرحلة جديدة في حياتي".

أما عن دوافعه لدخول قطاع الفضاء، فقال: "منذ سن الطفولة وأنا أحلم بأن أكون طيارا، وبعد تخرجي من الثانوية العامة قدمت في الأماكن التي تتيح لي أن أحصل على وظيفة طيار، وبعد اجتيازي لمجموعة من الاختبارات، تمكنت من الحصول على عروض عمل من عدة جهات لكني اخترت القطاع العسكري". وأضاف: "لقد تأسست وتدربت في الجناح الجوي في إمارة دبي، حيث كانت محطتي الأولى في مجال الطيران، واستمرت لمدة 15 سنة، وهنا لابد من التنويه بأن تغيير العمل، وبشكل كامل، بعد 15 سنة يعتبر تحديا كبيرا، لكن الذي جعلني أرفع من سقف طموحاتي لأصبح رائد فضاء، هي مقابلتي للدفعة الأولى من رواد الفضاء الإماراتيين، والحمد لله دولة الإمارات تعطينا الفرص الجيدة التي تجعلنا نرفع سقف أحلامنا وطموحاتنا".

وحول من وفروا له الدعم في مهمته الطموحة، قال رائد الفضاء الإماراتي المرتقب محمد الملا: "تلقيت الدعم من الأهل والأصدقاء، وجميعهم دعموني وأخبروني أنني سأنجح إذا ما قدمت، وسيتم اختياري، وبالفعل بعد الخضوع لعدة اختبارات صعبة لمدة عام، وبعد العديد من المقابلات، بدأت أشعر بازدياد الضغوطات كما بدأت أخشى من الفشل وضياع كل الجهد الذي بذلته، ولكن والحمد لله تمكنت من اجتياز جميع الاختبارات، وتم اختياري لأنضم إلى زملائي من رواد الفضاء الإماراتيين الذين سبقوني".

وبسؤاله عما سيحققه إكسبو 2020 دبي لدولة الإمارات والإنسانية برأيه، قال: "أذكر منذ كنت صغيرا، إنني كنت استمع لأقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي كان يؤكد خلالها على أن دبي مدينة عالمية، وأنا فخور اليوم باستضافة دولتنا لهذا الحدث الدولي الذي يجمع العالم في دبي، فخلال الخمسين عاما الماضية، حققت دبي ودولة الإمارات ما لم تحققه أي مدينة أو دولة أخرى في العالم أجمع، كما أصبحنا تنافس كبرى المدن والدول في العالم على احتلال الرقم 1 في معظم المؤشرات".