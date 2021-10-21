الدبيبة يدعو الليبيين للمشاركة بقوة في الانتخابات

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال الدبيبة خلال المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة دعم استقرار ليبيا في طرابلس: "ندعو الشعب الليبي للمشاركة الفاعلة والكبيرة في الانتخابات وعلى الليبيين احترام نتائج الانتخابات المقررة ".

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وتابع: "شكلنا لجنة حكومية لمتابعة تنظيم الانتخابات"، مشددا على أن "استقرار ليبيا يمكن من خلال استكمال بناء قيادة وطنية منتخبة".

وكان مصدر مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، صرح لـ"سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، أن "كافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية اتخذت، بما يعني جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد".

وقال المصدر إن "عمليات التدريب والتأهيل لمراقبة الانتخابات قامت بها المفوضية، إضافة إلى أنها تقوم باعتماد وسائل الإعلام التي تشارك في التغطية وكافة الإجراءات المرتبطة بها مع الجهات المعنية".

يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، تجرى في يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفق خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي؛ في وقت أقر فيه مجلس النواب الليبي قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب، فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لهذين القانونين، وطالب مفوضية الانتخابات بوقف العمل بها إلى حين التوافق حولها.

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