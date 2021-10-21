أمير قطر يبحث تطورات الأوضاع في أفغانستان مع وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن أمير قطر استقبل وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية في مكتبه بالديوان الأميري في العاصمة القطرية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها، كما تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وخاصة الوضع في أفغانستان.

ولفتت وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إلى الدور الذي قامت به قطر في عمليات إجلاء الرعايا البريطانيين من أفغانستان، مشيرة إلى أن الدوحة قامت بدور مهم في هذا الشأن، إضافة إلى دورها في دعم عملية السلام في البلاد.

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