مصدر عسكري سوداني يكشف لـ"سبوتينك" حقيقة رفع أمريكا حظرا لتقديم مساعدات للجيش

دبي - محمود عبدالرازق - الخرطوم - سبوتنيك. وقال المصدر العسكري في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إنه "لا صحة للتقارير الصحفية التي تناولت أن أمريكا رفعت الحظر عن السودان بما يتصل تقديم مساعدات عسكرية للقوات المسلحة السودانية".

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وأكد المصدر العسكري أن "قيادة الجيش بالسودان لم يصلها أي شيء رسمي من واشنطن يفيد أنها رفعت الحظر العسكري تجاه السودان".

ويذكر أن قناة "الشرق بلومبرغ" ذكرت عن مصادر دبلوماسية سودانية أن واشنطن رفعت الحظر المتعلق بتقديم مساعدات عسكرية للسودان.

وأضافت القناة أن القرار الأمريكي يفتح الباب واسعا للتعاون العسكري بين جيشي أمريكا والسودان.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أعلن، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن أمريكا حذرت الخرطوم من أن الانحراف والتقاعس عن المسار الانتقالي في البلاد، سيعرض علاقة السودان الثنائية مع الولايات المتحدة للخطر بما في ذلك المساعدات.

وصرح برايس أن "المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان التقى خلال زيارته للسودان برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وكذلك رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك ضمن زعماء سياسيين آخرين".

وقال برايس إن "فيلتمان حث الساسة السودانيين على إحراز تقدم سريع" نحو الحكم المدني بما في ذلك "التوصل إلى توافق بشأن الموعد" الذي تتولى فيه شخصية مدنية رئاسة مجلس السيادة".

وأشار إلى أن "الانحراف عن هذا المسار والتقاعس عن الوفاء بالمعايير الرئيسية سيعرض علاقة السودان الثنائية مع الولايات المتحدة للخطر بما في ذلك المساعدات الأمريكية الكبيرة".

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