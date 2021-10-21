تفاصيل الحالة الصحية للأمير مقرن بن عبد العزيز بعد إجرائه عملية جراحية

دبي - محمود عبدالرازق - كما تصدر هاشتاغ باسم الأمير مقرن بن عبد العزيز، ترندات موقع التغريدات "تويتر"، في المملكة العربية السعودية، منذ صباح اليوم.

ما هي الحالة الصحية للأمير مقرن بن عبد العزيز

من جانبه، كشف الأمير فيصل بن تركي بن فيصل، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، تفاصيل الحالة الصحية للأمير مقرن، بعد إجرائه العملية الجراحية.

وكتب الأمير فيصل: "بعد عملية جراحية ناجحة ولله الحمد، لا يسعنا إلا قول الفضل لك وحدك يا ربنا اللهم تمم شفاء عبدك مقرن ابن عبد العزيز".

كما كشف عدد من الأمراء والإعلاميين في السعودية، أن الأمير مقرن يجري العملية الجراحية الدقيقة، خارج المملكة، دون تحديد الدولة التي يجري بها الجراحة.

كما لم يكشف الأمراء عن نوع العملية الجراحية التي يجريها ولي عهد السعودية الأسبق.

وتفاعل الآلاف من المواطنين السعوديين والإعلاميين والسياسيين، مع الهاشتاغ، داعين للأمير مقرن بن عبد العزيز بالصحة والشفاء العاجل.

وغرد الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف عمي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشفه شفاء لا يغادر سقما".

ونشر الممثل السعودي فايز المالكي تغريدة، قال فيها: "اللهم اشف صاحب السمو الملكي الأمير #مقرن_بن_عبدالعزيز شفاء لايغادر سقما والبسه ثوب الصحه والعافيه واحفظه من كل مكروه".

من هو الأمير مقرن بن عبد العزيز

جدير بالذكر أن الأمير مقرن بن عبد العزيز، كان قد شغل منصب ولي العهد السعودي في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني 2015 حتى أبريل/ نيسان من العام نفسه.

© REUTERS / BANDER ALGALOUD

وعندما ترك الأمير مقرن منصب ولي العهد في عام 2015، كان وقتها عمره 76 عاما، ويعتبر الابن الـ35 من أبناء الملك المؤسس للمملكة السعودية، عبد العزيز آل سعود.

وجاء ترك الأمير مقرن بن عبد العزيز لآخر منصب حكومي له، في العام 2015، بعد العمل العسكري والمدني في المملكة لمدة عقود.

وتولى مقرن بن عبد العزيز، منصب أمير منطقة حائل، خلال الفترة من عام 1980 حتى 1999، عندما تم تعيينه أميرا لمنطقة المدينة المنورة في الفترة من عام 1999 حتى 2005، كما تولى منصب رئيس الاستخبارات العامة خلال الفترة من عام 2005 حتى 2012.

وفي مارس/آذار 2014، صدر أمر ملكي باختياره وليا لولي العهد، قبل أن يصبح وليا للعهد في يناير/كانون الثاني 2015، بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك "عبد الله بن عبد العزيز".

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