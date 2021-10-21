كل ما تريد معرفته حول إصدار هاري بوتر من وان بلس Watch

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة "وان بلس"، اليوم الخميس، إصدار هاري بوتر المحدود Harry Potter Limited Edition من ساعتها الذكية OnePlus Watch.



وأوضحت الشركة الصينية أن الإصدار المحدود يمتاز بجسم يتألق باللون النحاسي، بينما يزدان السوار المصنوع من الجلد الاصطناعي بشعار "هوجورتس".

وتتوفر للساعة الذكية مجموعة كاملة من الأوجه الحصرية، والتي ترمز إلى "هوجورتس" أو إلى أحد المنازل الأربعة داخل مدرسة السحر.

كما تظهر عند شحن الساعة أو بدء تشغيلها رسوم متحركة مستوحاة من سلسلة أفلام هاري بوتر.

وعلى الصعيد التقني تعتمد الساعة الذكية على شاشة AMOLED مستديرة بقُطر 1.39 بوصة وينبض بداخلها معالج ثلاثي خاص، والذي من المفترض أن يتيح فترة تشغيل بطارية تصل إلى أسبوعين.

وتشتمل الساعة الذكية على مستشعر لقياس نسبة الأوكسجين بالدم SpO2، ومستشعر لقياس معدل ضربات القلب، وأكثر من 110 وضعا للتمرين، بالإضافة إلى خاصية تتبع النوم.

وتتوفر للساعة الذكية أيضا حافظة مقاومة للماء بحيث لا يمثل ارتداؤها أثناء السباحة مشكلة.

الجدير بالذكر أن شركة صناعة الهواتف الذكية الصينية أوبو قد اندمجت في منتصف العام الحالي مع شركة الأجهزة الفارهة وان بلس بهدف تقليل النفقات وتوفير الموارد اللازمة لتطوير منتجات جديدة في مواجهة تصاعد المنافسة في السوق.