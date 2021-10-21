شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الإيفاد يزور مصر الأسبوع المقبل ويلتقى رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ وفد يضم أعضاءً من المجلس التنفيذي، وعدداً من كبار موظفي الصندوق للصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة زيارة لمصر الأسبوع القادم تستغرق خمسة أيام بغرض الاجتماع مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة المصرية، والقيام بزيارات ميدانية للاطلاع وتفقد أثر المشاريع المدعومة من الصندوق في مختلف أنحاء البلاد، والاجتماع مع أفراد من المجتمع المحلي، والمزارعين الريفيين.

يجتمع الوفد مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي د .مرزوق القصير، ووزير التعاون الدولي، د.رانيا المشاط

كما يقوم أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق بزيارة ميدانية للمشاريع التي يدعمها الصندوق في النوبارية، وكفر الشيخ، والعمارية، لاستعراض أثر المشاريع وتبادل الأفكار مع أفراد المجتمع المحلي والمزارعين

يضم الوفد كلا من دونال براون، النائب المساعد لرئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ودينا صالح، المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في الشرق الأدنى، وشمال افريقيا، ووسط آسيا، وأوروبا ولويس خمينيز ، سكرتير الصندوق

يذكر انه منذ عام 1978، قام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بتقديم الدعم للمناطق الريفية في مصر من خلال 14 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً بقيمة إجمالية قدرها 1.1 مليار دولار، حيث مول الصندوق منها 519.28 مليون دولار، ليصل الدعم لأكثر من 7 ملايين شخص.

وأدت هذه التدخلات إلى تقديم حلول ابتكارية وقابلة لإعادة التطبيق، وساهمت في تعزيز قدرة صغار المزارعين وغيرهم من سكان الريف على الصمود وبناء المجتمعات الريفية.