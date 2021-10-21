شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: شريحة إلكترونية لبيانات المواطن مرتبطة بجواز السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مساعد وزير الداخلية السعودى لشؤون التقنية، الأمير بندر بن عبدالله، استحداث خدمات جديدة أبرزها إضافة شريحة إلكترونية لبيانات المواطن مرتبطة بجواز السفر. وفق العربية.

وكشف عن استحداث خدمة الهوية الوطنية رقميًا وذلك خلال أشهر قليلة، مشيرا إلى إتاحة تسجيل السمات الحيوية والبصمة عند إصدارات التأشيرات الرقمية دون الاضطرار إلى الحضور إلى مقار السفارات.

وأضاف، أن عدد مستخدمي تطبيقات الجهات الحكومية وصل أكثر من 24 مليون مستفيد بين مواطن ووافد وزائر؛ ما يعد رقمًا مرتفعًا على المستوى العالمي.