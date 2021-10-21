شكرا لقرائتكم خبر عن المنقوش: نأمل فى نجاح مؤتمر استقرار ليبيا والتمسك بوحدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، عن أملها في نجاح مؤتمر "دعم استقرار ليبيا" ومساهمته في لم شتات الوطن والتمسك بوحدته وسيادته.



وقالت "المنقوش" في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الخيمس، " ونحن تستعد لاحتضان فعاليات المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة استقرار ليبيا يحدونا الأمل في نجاح طموحنا في لم شتات الوطن والتمسك بوحدته وسيادته".



وتحتضن العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، المؤتمر الوزاري الدولي، المعني بـ"مبادرة استقرار ليبيا»، بمشاركة دولية واسعة، وسيبحث المؤتمر مسألة "انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية التي يشكل استمرار وجودها تهديدا ليس فقط لليبيا، بل للمنطقة بأسرها"، وفق المنقوش.



كما سيتناول المؤتمر دعم وتشجيع الخطوات والإجراءات الإيجابية التي من شأنها توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، بما يعزز قدرته على حماية أمن ليبيا وسيادتها ووحدة ترابها.