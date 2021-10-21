شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من الأرصاد: أتربة مثارة تحد من الرؤية بمنطقة عسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظتي بيشة وتثليث، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

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