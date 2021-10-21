شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم امرأة.. ضبط عصابة انتحلت صفة رجال الأمن وسرقوا منازل بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن و(4) مقيمين من الجنسيات اليمنية والبنجلادشية والسودانية، ومشاركة مقيمة من الجنسية البنجلاديشية، تراوح أعمارهم ما بين العقدين الثالث والسادس، لارتكابهم قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل وسرقة محتوياتها. وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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