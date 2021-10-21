شركة آيسر تطلق بروجيكتور الليزر L811 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة آيسر التايوانية، اليوم الخميس، عن إطلاق بروجيكتور الليزر L811 (UL5630) الجديد بدقة الوضوح الفائق 4K.



وأوضحت الشركة التايوانية أن البروجيكتور الجديد يندرج ضمن فئة الموديلات ذات المسافة القصيرة للغاية ويتمتع بدرجة سطوع تصل إلى 3000 لومن ووظيفة تصحيح الانحراف ويدعم تقنية HDR10.

وتروج آيسر للبروجيكتور الجديد من خلال إمكانية عرض الصورة مقاس 120 بوصة مع ارتفاع إسقاط يبلغ 31 سم فقط، بينما تعمل وظيفة تصحيح الانحراف على مواءمة الصورة حسب الظروف المحيطة.

وتقوم تقنية آيسر LumiSense بتحليل صورة بصورة أثناء التشغيل، وذلك من أجل تحسين درجة السطوع بشكل ديناميكي، ويمكن عرض المحتويات ثلاثية الأبعاد 3D بمعدل تنشيط صورة 144 هرتز.

ومن خلال نسبة التباين 2000000:1 فإن البروجيكتور الجديد يوفر تباينا عاليا، بالإضافة على درجات عميقة للون الأسود. وأكدت الشركة التايوانية أن العمر الافتراضي لعنصر الإضاءة يمتد إلى 30 ألف ساعة، ويمكن تشغيل البروجيكتور بشكل مستمر 24 ساعة/7 أيام.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للبروجيكتور الجديد على اثنين من السماعات بقدرة 10 وات، ويمكن نقل المحتويات إلى البروجيكتور لاسلكيا من أجهزة أندرويد أو أبل "آي أو إس" أو ويندوز عن طريق تقنية Miracast وEShare، بالإضافة إلى تثبيت العديد من تطبيقات خدمات البث بشكل مسبق.

وأعلنت آيسر عن طرح البروجيكتور L811 (UL5630) الجديد في الأسواق العالمية خلال الشهر المقبل.