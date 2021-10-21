شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة الأردنية تحبط تهريب مخدرات إلى البلاد قادمة من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس، نجاحها فى إحباط تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة من سوريا إلى الأردن.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"،فإن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، فجر اليوم الخميس، على إحدى واجهاتها محاولة لتهريب كميات من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.



وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأنه من خلال الرصد والمتابعة جرت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة عثر على كميات من المواد المخدرة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستضرب بيد من حديد، وستتعامل بكل قوة وحزم مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.