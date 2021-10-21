شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى فى ليبيا يجدد دعم بلاده لإجراء الانتخابات فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، دعم بلاده لاجراء الانتخابات الوطنية الليبية "رئاسية وبرلمانية" في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر القادم .

وأكد السفير نورلاند، - في تصريح قبيل انعقاد مؤتمر استقرار ليبيا الدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الخميس، دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية الهادفة لانجاح العملية السياسية في ليبيا.

وكانت قد أشارت وزير الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، فى تصريحات سابقة، إلى أن المؤتمر الدولي ينعقد بدعم من الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة، لمساندة الليبيين في السير قدمًا نحو نجاح العملية السياسية وكذلك تنظيم انتخابات حرة وشفافة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021.

وقالت المنقوش إن رؤية مبادرة استقرار ليبيا تعمل على المسارات العسكرية والأمنية والاقتصادية، إذ يُعدّ المساران الأمني والعسكري بمثابة التحدي الأكبر الذي يواجه ليبيا اليوم، لا سيما مع تقدمها نحو الانتخابات الوطنية العامة، وهو ما يتطلب وبدعم من شركاء ليبيا الدوليين من الأصدقاء والأشقاء.

ووصلت الاستعدادات لانعقاد المؤتمر اللمسات الأخيرة بمشاركة دولية واسعة من بينها مصر، الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، ألمانيا، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي، ووفود بارزة من غالبية المنظمات الدولية والإقليمية.