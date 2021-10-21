شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية فى سوريا تستنكر العنف المتصاعد بعد استهداف جسر دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت السفارة الأمريكية في سوريا عن استنكارها لما وصفته "تصاعد العنف والهجمات" في هذا البلد، بعد يوم من تفجير دموي استهدف حافلة تقل عناصر للجيش في العاصمة دمشق.

ودعت السفارة الأمريكية، عبر حسابها على موقع "تويتر"، جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الحالي ، والتركيز على خفض فوري للتصعيد، وحماية أرواح المدنيين قبل أي شيء.

وقد قُتل 13 شخصًا وأصيب 3، جراء تفجير إرهابى بعبوتين ناسفتين أثناء مرور أتوبيس عند جسر الرئيس بوسط العاصمة السورية دمشق صباح أمس الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وحدات الهندسة السورية فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الإرهابي.

يذكر أن الجهات السورية المختصة فى القنيطرة بالتعاون مع لجان المصالحة ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات من مخلفات الإرهابيين فى أرياف دمشق الغربى والقنيطرة الشمالى والجنوبى، بحسب "روسيا اليوم" .

وذكر مصدر فى الجهات المختصة أن "الأسلحة شملت ألغاماً مضادة للدبابات وعبوات ناسفة وقذائف (ار بى جي) ورشاش (بى كى سي) ومناظير حربية وأجهزة تفجير عن بعد وبنادق روسية وكميات كبيرة من الطلقات من عيارات متنوعة".