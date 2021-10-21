شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يبدأ تطبيق جواز التلقيح ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المغرب، اليوم الخميس، تطبيق اعتماد جواز التلقيح ضد فيروس كورونا المُستجد "كوفيدـ19"، كشرط لدخول الأماكن العامة والتنقل بوسائل المواصلات الخاصة والعامة وكذلك التنقل بين الجهات فى البلاد.

وكانت الحكومة المغربية، قررت اعتماد نظام "جواز التلقيح"، كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية وسيسمح للأشخاص بالتنقل بين الجهات في المغرب عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة وجود "جواز التلقيح" حصريًا والذي سيعتمد كوثيقة للسفر إلى الخارج، حسبما نقلت وكالة الأنباء المغربية.

وتشمل هذه الإجراءات ضرورة حمل الموظفين والمستخدمين "جواز التلقيح" لدخول الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، والمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

وكان وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب – قال فى تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، إن "وزارة الصحة أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا لقراءة الرمز QR لجواز التلقيح، ووضعته لدى مسؤولي الإدارات العمومية والمحلات التجارية وغيرها، للتأكد من حيازة المواطنين على الجواز".

وأضاف أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح بعد سيكون بإمكانهم دخول الإدارات العمومية والمحلات التجارية بمجرد حصولهم على الجرعة الأولى من اللقاح، داعيًا المواطنين إلى التوجه إلى مراكز التلقيح من أجل أخذ الجرعة الثالثة قبل مرور ستة أشهر على أخذ الجرعة الثانية، مؤكدًا أن الجواز الصحي سيصبح بدون صلاحية إذا مرت ستة أشهر على أخذ الجرعة الثانية