شكرا لقرائتكم خبر عن «تروث سوشل» منصة جديدة لترامب.. بعد حظره على مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

بعد أشهر من وعوده لأنصاره بإطلاق منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إطلاق شبكة خاصة به تحمل اسم «تروث سوشل».

ووصف ترامب الخطوة بأنها ” في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا “، وذلك بحسب بيان له قائلا: “أنشأت تروث سوشل ومجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا”.

وأوضح الرئيس الأمريكي السابق أن منصته الجديدة ستنطلق تجريبيا في نوفمبر المقبل، على أن تصبح متاحة أمام العامة في الشهور الأولى من العام المقبل.

وجاءت خطوة ترامب في إنشاء منصته الجديدة، بعد أن حظرت حساباته على مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب في يناير الماضي.

وكانت عدة اتهامات قد وجهت لترامب بتحريضه أنصاره على اقتحام الكابيتول.