شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تحدد شروط نقل كفالة العاملة المنزلية بعد إصدار «خروج نهائي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للجوازات إمكانية انتقال العاملة المنزلية للعمل لدى شخص آخر، في حال استخرج لها كفيلها تأشيرة خروج نهائي.

وأوضحت “الجوازات” أن التعليمات تشترط أن يقوم الكفيل أولاً بإلغاء تأشيرة الخروج النهائي الصادرة، ثم إصدار هوية مقيم للعاملة لإتمام إجراءات انتقال العاملة للعمل لدى شخص آخر.

جاء ذلك رداً على استفسار من أحد المواطنين بأنه أصدر تأشيرة خروج نهائي لعاملة لديه خلال فترة التجربة، وأنها ترغب في العمل لدى شخص آخر ولا مانع لديه من ذلك.