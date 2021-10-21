شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تصرفات ضرورية عليك اتباعها حال تعطل مركبتك بشكل مفاجئ على الطريق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصحت الإدارة العامة للمرور، بالحرض على بعض التصرفات الواجب اتباعها حال تعطل المركبة بشكل مفاجئ على الطرق العامة. ونشر حساب المرور الرسمي على “تويتر” إنفوجراف قال فيها: “عند تعطل المركبة بشكل مفاجئ، اتبع الآتي:

1- توقف بجانب الطريق. 2 -أشعل أنوار المركبة التنبيهية. 3 -ضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة لتنبيه المركبات الأخرى. 4 -اتصل بالطوارئ لطلب المساعدة. 5 -تجنب الوقوف أمام أو خلف المركبة.

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