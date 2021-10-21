تقرير يكشف عن تطورات كورونا حول العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يواصل العالم مكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، وذلك بعد أن حصد الفيروس أرواح أكثر من 4 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 242 مليونا و834 ألفا و42 إصابة، الخميس.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و938 ألفا و241 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 220 مليونا و118 ألفا و707 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 15609 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 373 وفاة، وهو أقل عدد وفيات يُسجل في يوم أربعاء منذ أبريل/نيسان من العام الماضي.

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل 21 مليونا و680488 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 604228 في ثالث أكثر دول العالم تأثرا بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند من حيث عدد المصابين والثانية من حيث عدد الوفيات.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و417708 بعد تسجيل 16077 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 94875 بعد تسجيل 67 وفاة جديدة.

"دلتا" كورونا يضرب إسرائيل

سجلت إسرائيل أول إصابة بمتحورة للفيروس المسبب لكورونا متفرعة عن المتحورة دلتا المنتشرة بالفعل في عدة دول أوروبية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان: "تم رصد المتحورة ’ايه واي فور بوينت تو’ (AY4.2)، المسجلة في عدة دول أوروبية، في إسرائيل".

ورصدت المتحوّرة الفرعية لدى فتى يبلغ من العمر 11 عاماً أثناء وصوله من أوروبا إلى مطار بن غوريون في تل أبيب وقد وُضع في الحجر الصحي، بحسب ما أوضحت الوزارة التي أكّدت عدم تسجيل حالة أخرى منذ ذلك الحين.

ويثير ظهور هذه المتحورة الجديدة، على الرغم من العدوى الشديدة التي تسبّبها المتحورة دلتا، المخاوف من إمكانية حدوث تفشٍّ أكبر.

ويرى مدير معهد علم الوراثة في جامعة كاليفورنيا فرانسوا بالو أنّ هذه المتحورة الجديدة لا تزال نادرة ولا يبدو أنها تشكل المخاطر التي تطرحها المتحورات الأخرى.

ويأتي رصد المتحورة الفرعية في وقت تنوي فيه الدولة العبرية رفع بعض التدابير الصحية السارية، لا سيّما تلك المتعلقة بالسياحة.

وإثر اجتماع طارئ عقده مع مسؤولي وزارة الصحة الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان إنّ الدولة العبرية ستتّخذ إجراءات "للحفاظ على النتائج الإيجابية لمكافحة الفيروس" بعد رصد هذه المتحوّرة الفرعية.

وأوضح البيان أنّه في إطار هذه الإجراءات، طلب بينيت تكثيف الترصّد الوبائي لهذه المتفرّعة الجديدة، والاتّصال بالدول التي رصدت فيها لتبادل المعلومات بشأنها، والنظر بإمكانية تعديل إرشادات دخول السياح إلى الدولة العبرية.

وكانت اسرائيل أطلقت في أواخر ديسمبر/كانون الأول حملة تلقيح ساعدتها على خفض معدلات الإصابة بشكل كبير، لكنّ الأمور انقلبت مع بدء انتشار المتحورة دلتا الشديدة العدوى، في تفشّ تصدّت له الحكومة بإطلاق حملة تلقيح بجرعة ثالثة ضد كوفيد-19.

وتلقى أكثر من 60% من السكان البالغ عددهم 9 ملايين نسمة جرعتين من اللّقاح، وأكثر من ثلث هؤلاء تلقوا ثلاث جرعات.

أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، بأن البر الرئيسي سجل 21 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الأربعاء، مقارنة مع 30 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 13 من الإصابات الجديدة كانت محلية مقارنة مع 17 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا لم تظهر عليها أعراض، ارتفاعا من 22 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وسجل البر الرئيسي الصيني حتى الآن 96622 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 بعد عدم تسجيل وفيات جديدة.

قال قاسم بُحيبح وزير الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن عدد اليمنيين الذي تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وصل إلى نصف مليون من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 30 مليوناً.

ودعا بحيبح في بيان على "تويتر" مواطنيه إلى المسارعة لأخذ اللقاحات، التي قد يصعب الحصول عليها مستقبلا، نظرا لزيادة الطلب العالمي.

كان اليمن قد تسلم في 23 سبتمبر/أيلول الماضي ثالث دفعة من اللقاحات الواقية من كوفيد-19 عبر برنامج كوفاكس العالمي لتوزيع اللقاحات، وقُدرت بنحو 356 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا وصلت إلى عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة.

وتسلم اليمن حتى الآن أقل من مليون جرعة لقاح منها 360 ألفا من أسترازينيكا في مارس/آذار الماضي، و151 ألفا من جونسون آند جونسون في أغسطس/آب الماضي.

وسجلت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن 9596 إصابة، و1821 وفاة حتى الآن على الرغم من أنه يُعتقد بأن عدد الإصابات الفعلي أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي فرضتها الحرب على إجراء فحوص كوفيد-19 والإبلاغ عن المرض.

مصر تسجل 877 إصابة

سجلت وزارة الصحة المصرية 877 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة، الأربعاء، مقارنة مع 868 إصابة و43 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 321084 من ضمنهم 270973 حالة تم شفاؤها، و 18105 حالة وفاة".

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 424 وفاة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 285347 منذ بدء الجائحة.