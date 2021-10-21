شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج..ضباب في السعودية ومعتدل بالبحرين والعظمى في الكويت 35 °ﻡ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج انخفاضا فى درجات الحرارة، اليوم الخميس، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، تكون الضباب على طول الساحل الجنوبى الغربى من البحر الأحمر يمتد من منطقة مكة المكرمة إلى منطقة جازان، أما الامارات فتشهد طقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وفى البحرين طقس معتدل مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق، والعظمى فى الكويت 35 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم تكون الضباب على طول الساحل الجنوبى الغربى من البحر الأحمر يمتد من منطقة مكة المكرمة إلى منطقة جازان, كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية, كما يتوقع نشاط فى سرعة الرياح السطحية على المنطقة الشرقية كذلك على منطقة نجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالى والأوسط بسرعة 20-45كم ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 16-36 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبى ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالى والأوسط, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبى ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالى والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ويصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً.

و أوضح المركز - فى بيانه اليومى - ان حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية 15 - 25 تصل إلى 40 كم س.. ويكون الموج فى الخليج العربى مضطربا و يحدث المد الأول عند الساعة 13:29 والمد الثانى عند الساعة 02:04 و الجزر الأول عند الساعة 19:47 والجزر الثانى عند الساعة 07:31 .. وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 09:34 والمد الثانى عند الساعة 22:53 و الجزر الأول عند الساعة 16:12 والجزر الثانى عند الساعة 04:29 .

و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 35 26 85 25 دبى 34 26 80 20 الشارقة 34 24 85 25 عجمان 33 27 80 20 أم القيوين 34 23 85 20 رأس الخيمة 33 24 80 20 الفجيرة 34 27 80 25 العين 36 24 85 30 ليوا 37 23 85 25 الرويس 34 29 85 30 السلع 34 27 80 25 دلما 34 29 85 30 طنب الكبرى 35 30 80 30 طنب الصغرى 35 30 80 30 أبو موسى 35 28 85 30

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم فى مملكة البحرين سيكون معتدلا مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق.

الرياح شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة فى البداية ثم تتحول من 15 إلى 20 عقدة وتصل سرعتها من 22 إلى 27 عقدة أحيانا و تحذر الأرصاد من رياح قوية السرعة وأمواج عالية.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث اقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 70 % والصغرى 25 %.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 35 °ﻡ

نهارًا

مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم ساعة .

ليلًا

معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 40 كم ساعة .