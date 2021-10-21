شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير خارجية تونس يشارك فى مؤتمر دولى حول استقرار ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الرئيس التونسى قيس سعيد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى بزيارة ليبيا للمشاركة فى المؤتمر الوزارى الدولى حول "مبادرة استقرار ليبيا" والمقرر أن ينعقد فى طرابلس اليوم (الخميس).

وستكون مشاركة الوزير فى هذا المؤتمر مناسبة هامة لنقل رسالة دعم ومساندة من رئيس الجمهورية إلى القيادة الليبية والتأكيد مجددا على وقوف تونس الدائم إلى جانب الشعب الليبى ودعم جهوده ومساعيه إلى استكمال مساره السياسى لتحقيق طموحاته المتمثلة فى تأسيس دولة ديمقراطية مستقرة ومزدهرة تعيش فى كنف الأمن ووحدة وسلامة أراضيها، وبما يتيح إطلاق برنامجها لعودة الحياة والتفرغ إلى إعادة البناء والإعمار.

كما ستكون هذه المشاركة فرصة لإجراء الجرندى لقاءات مع نظرائه بالعديد من الدول الشقيقة والصديقة لتناول بحث عدد من المسائل الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.