شكرا لقرائتكم خبر عن برى يؤكد أهمية استثناء لبنان من قانون قيصر باستيراد الغاز والكهرباء عبر سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، أهمية قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء لبنان من ضوابط قانون قيصر فى عملية استيراد الغاز والكهرباء إلى الأراضى اللبنانية عبر سوريا.

جاء ذلك خلال لقائه الوسيط الأمريكى الجديد فى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين والوفد المرافق بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثى شيا.

ويعد قانون قيصر أحد العراقيل أمام لبنان فى عملية استيراد الكهرباء والغاز عبر الأراضى السورية، حيث إن القانون الذى أقرته الولايات المتحدة العام الماضى يفرض عقوبات على كل من يتعامل مع النظام السوري.

وتناول برى ،خلال اللقاء، العديد من الملفات وخصوصا ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان واسرائيل، حيث أكد على إتفاق الاطار الذى أُعلن فى أكتوبر من العام الماضى .

وأشار رئيس المجلس إلى وجود فرصة جديدة لإستئناف المفاوضات فى الناقورة (جنوبى لبنان) مع المساعى الامريكية الجديدة التى تبذل فى هذا الاطار.

وأكدت رئاسة مجلس النواب اللبنانى أن الموفد الامريكى عكس لرئيس مجلس النواب نبيه برى أجواء تفاؤلية بالتقدم إيجابا حول الموضوعات التى طرحت خلال اللقاء.