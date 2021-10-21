شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث للشرطة السودانية للعربية: نناشد المواطنين بسلمية التظاهرات غدا.. وسنتعامل بحيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق الرسمي للشرطة السودانية العميد إدريس ليمان، إنه تم تأمين مقار كل البعثات الدبلوماسية، وذلك في تصريحات لفضائية "العربية"، حسبما أفادت في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأضاف الناطق الرسمي للشرطة السودانية: سنتعامل بحيادية ونحن على مسافة واحدة من الجميع، مردفا:"التظاهر حق مكفول للجميع وفق الوثيقة الدستورية.

وتابع الناطق الرسمي للشرطة السودانية لـ العربية: نناشد المواطنين بسلمية التظاهرات غدا، مردفا: "قادرون على التعامل مع المواكب في حال أي طارئ".