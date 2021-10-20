شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تكشف عن استبدال جواز الحالي بآخر يضم شريحة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الأمير بندر بن عبدالله، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، عن استحداث خدمات جديدة أبرزها إضافة شريحة إلكترونية لبيانات المواطن مرتبطة بجواز السفر، وخدمة تجديد الهوية الوطنية رقميًا.
وقال الأمير بندر وفقا لفضائية “العربية”: “إنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة استبدال جوازات المواطنين المقروءة بأخرى بها شريحة إلكترونية تحمل بيانات الفرد، ويمكن قراءتها من خلال قارئات بجميع المطارات”.
وأضاف الأمير بندر بن عبدالله: “أن الخدمات الإلكترونية المرتبطة بهذا الجواز مستمرة وتتطور”، مبينًا أن الوزارة ستطلق قريبًا خدمة تجديد الهوية الوطنية من أي مكان في العالم دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية، على أن يتم إيصالها إلى المستفيد عبر البريد.
كانت هذه تفاصيل خبر «الداخلية» تكشف عن استبدال جواز الحالي بآخر يضم شريحة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.