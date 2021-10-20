البيت الأبيض يعلن عن خطته لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن خطته لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على الأطفال بين 5 و11 عاما.



وقال البيت الأبيض في بيان إن "الخطة ستحشد جهدا شاملا عبر القطاعين العام والخاص لضمان الحصول على الإمدادات والمواقع والدعم اللازم لتطعيم الأطفال وحمايتهم من الفيروس"، مشيرا إلى أن "الخطة تضمن أيضا توزيع لقاح الأطفال بسرعة وجعله متوفرا بشكل ملائم ومنصف للأسر في جميع أنحاء البلاد، بمجرد حصول اللقاح على ترخيص لاستخدامه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11".

وأعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس جو بايدن، "اشترت لقاحات لتطعيم 28 مليون طفل في البلاد تتراوح أعمارهم بين 5-11 عاما"، مبينا أنه "إذا تم ترخيص لقاح "فايزر" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عاما من قِبل إدارة الغذاء والدواء وأوصى به مركز السيطرة على الأمراض، فستكون الجرعة مخصصة لهذه الفئة العمرية".

وأضاف: "العبوة عبارة عن قوارير تحتوي على 10 جرعات في علب كرتون كل منها 10 قوارير (إجمالي 100 جرعة) ويمكن تخزينها لمدة تصل إلى 10 أسابيع في درجات حرارة التبريد القياسية و6 أشهر في درجات حرارة شديدة البرودة".