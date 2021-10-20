شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 33 مخالفًا في الرياض وجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 33 مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في مدينتي الرياض وجدة. وأفاد بيان صادر من إمارة منطقة مكة المكرمة، أن القوات ضبطت 33 مخالفًا و41 معدة، مؤكدة انه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

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