شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يرد على مستفيد يشكو عدم وصول الدعم و«الدفعة مدفوعة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع شكوى مستفيد لم يحصل على الدعم على الرغم من وصول رسالة مفادها أن الدفعة مدفوعة.

وعلق برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين، بقوله “إنه في حال كانت الدفعة “مدفوعة” يرجى مراجعة البنك، والتأكد من عدم إيداع الدفعة”.

وأضاف البرنامج أنه في حال لم يتم الإيداع بإمكان المستفيد رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيسي ” المدفوعات ” ونوع الطلب الفرعي ” لم يتم استلام الدفعة ” من خلال الرابط (اضغط هنا).

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع.