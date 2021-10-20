شكرا لقرائتكم خبر عن عملت خروج نهائي للعاملة المنزلية وترغب بالعمل عند آخر ما الإجراء؟.. الجوازات ترد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استفسر مواطن عن الإجراءات المطلوبة، من أجل نقل العاملة المنزلية إلى شخص آخر بعد أن عمل لها خروج نهائي.

وقال المواطن عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” :”عملت خروج نهائي للعاملة المنزلية أثناء فترة التجربة وترغب بعمل عند شخص آخر، ماهو الإجراء علماً أني موافق على طلبها”.

من جانبه رد الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات على الاستفسار قائلًا :” التعليمات تشترط إلغاء التأشيرة وإصدار هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء، نسعد بخدمتك”.