شكرا لقرائتكم خبر عن لديه مخالفة حمل جوال لكنها كانت قطعة حلوى فماذا يفعل؟.. المرور يُجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
اشتكى مواطن من تحرير مخالفة قيادة ضده بسبب حمله الجوال أثناء القيادة، حيث يؤكد أن ما كان بيده ليس جوالًا ولكنها كانت قطعة حلوى، مشيرًا إلى أنه تقدم باعتراض وتم رفضه، ليتفاعل معه حساب إدارة المرور عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وقال المواطن في شكواه عبر حساب “أبشر”، :”عندي مخالفة حمل جوال أثناء القيادة وأنا والله مامسكت الجوال كل مافي الأمر أني كنت ماسك قطعة حلوى وقدمت اعتراض ورفض، كيف اقدر أقدم اعتراض ثاني ؟”.
فيما رد حساب “المرور السعودي” عبر تويتر، قائلًا :” مرحبا بك، للرصد الآلي تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها”.
كانت هذه تفاصيل خبر لديه مخالفة حمل جوال لكنها كانت قطعة حلوى فماذا يفعل؟.. المرور يُجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.