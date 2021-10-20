شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق المفقودة «نوف القحطاني» يروي قصة اختفائها والعثور عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تحدث المواطن ثاني القحطاني شقيق الفتاة المفقودة نوف القحطاني، والتي تم العثور عليها مساء أمس الاثنين، عن قصة وتفاصيل اختفائها ثم العثور عليها.

وقال القحطاني، لبرنامج “سيدتي”، على “روتانا خليجية”: “إن شقيقته خرجت ليلة الأحد بعد صلاة العشاء الساعة 8:30 تقريبا لإلقاء القمامة، ولم تعد إلى وقت متأخر، وخرجنا جميعا للبحث عنها، وتم إبلاغ الجهات المعنية، وتم البحث في الحي الي نسكن فيه حتى أعلنت الجهات الأمنية العثور عليها ولله الحمد”.

يذكر أن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس صرح بأن شرطة المنطقة باشرت بلاغاً عن تغيب مواطنة، وبتكثيف البحث والتحري، تمكنت الجهات الأمنية من العثور عليها وهي بصحة جيدة.