شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة عكس اتجاه السير على أحد الطرق بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط قائد مركبة، يقود عكس اتجاه السير على أحد الطرق بالرياض. جاء ذلك تفاعلاً مع بلاغ قدمه أحد الأشخاص، وأرفقه بمقطع فيديو يوثق المخالفة. من جانبها، ردت إدارة المرور قائلة : “نفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

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