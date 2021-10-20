شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن إتاحة حجز موعد الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إتاحة حجز موعد الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا للفئة العمرية من (18) عام وأكثر، وذلك بعد مضي (6) أشهر على أخذ الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”، أن حجز الموعد للجرعة التنشيطية يكون من خلال تطبيقي “صحتي” و”توكلنا”.

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