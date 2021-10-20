شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث جديد.. «واتساب» يضيف زر جديد لمكالمات الفيديو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن تطبيق “واتساب” عن إضافة زر جديد يجعل المحادثات الجماعية تجربة أكثر متعة، موضحا أن هذا الزر مرتبط بمكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية الجماعية، ما يؤدي إلى تحسينها بشكل كبير.

وأوضح التطبيق، أنه بإمكان المستخدمين الآن الاتصال بمجموعة “واتساب” والانضمام إلى المكالمة الجارية من نافذة دردشة جماعية. وجعل هذا “واتساب” أقرب إلى تطبيقات الدردشة المرئية الشهيرة مثل “زووم” و”غوغل ميت”. ويمكن الآن الانضمام إلى مكالمات الفيديو الجماعية مباشرة من علامة تبويب الدردشة.

ويتيح الزر الجديد أنه يمكنك الاتصال بمجموعة “واتس آب” (أو الانضمام إلى مكالمة) من الدردشة نفسها، كما سيظهر الإشعار المعاد تصميمه الآن باسم المجموعة، بدلا من إدراج المشاركين. وسيتمكن الأشخاص في المجموعة فقط من الانضمام إلى المكالمة.

وستظهر المكالمة أيضا في قائمة الدردشة، بحيث يمكنك بسرعة وسهولة معرفة المجموعات التي لديها مكالمات جارية.

يشار إلى أن التحديث الجديد أصبح متاحا الآن على نطاق واسع، وبمجرد التحديث، ستكون قادرا على رؤية التصميم الجديد.