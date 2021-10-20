شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز 7 ابتكارات "مثيرة للجدل" في عالم السيارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

تتخذ العديد من العلامات التجارية لصناعة السيارات، قرارات مفاجئة في تقاليد صناعتها، كتغيير الصيغة التركيبية المعتمدة لأنظمة مركباتها، بهدف تحسين أدائها وتحقيق مزيد من الربح، إلا أن بعض الابتكارات تسبب جدلا كبيرا بين المستهلكين.

ووفقاً لموقع Autodaily، هناك ابتكارات وتصميمات للسيارات أثارت جدلا بين المستهلكين في العالم، خاصة بعد تغيير الأنظمة التشغيلية للسيارات.

1- سيارة إيلان M100 من لوتس

أعادت شركة لوتس إطلاق سيارتها إيلان M100 عام 1989، بعد 14 عاما من عرض النسخة الخفيفة للمركبة، حيث ظهر التصميم الكلاسيكي للمحرك الأمامي بميزة تقنية ”محركات التنفس الطبيعي“، ونظام الدفع بالعجلات الخلفية، والعجلات الأمامية والشحن التوربيني، ورغم ذلك لم تحظ سيارة إيلان M100 بإعجاب زبائن الشركة.

كما كانت تنافسها سيارة مازدا mx5، التي تم إطلاقها في الوقت نفسه وبسعر أقل، رغم أنها نسخة طبق الأصل من سيارة لوتس إيلان M100.

2- سيارة هوندا مع محرك التنفس الطبيعي

طورت هوندا في عام 2014، محركات التنفس الطبيعي ضمن نظامها VTEC لتحسين كفاءة محرك الاحتراق، بعد فترة طويلة من استخدام منافسيها الشاحن التوربيني.

وأدرجت هوندا محرك التنفس الطبيعي في سياراتها من نوع سيفيك آر، حيث حقق النظام أداءً عالي الجودة ومكاسب هائلة للشركة.

3- سيارة كايين مورش

أثارت سيارة كايين الأولى للعلامة التجارية بورش جدلاً واسعاً لتصميمها غير المسبوق، ورغم ذلك حققت مبيعات هائلة، وساعدت بورش على ركوب موجة سيارات الدفع الرباعي باكرا، وتحقيق ربح خيالي.

4- سيارة K70 من فولكس فاجن

تمسكت فولكس فاجن لعقود طويلة بصيغتها التقليدية في نظام تشغيل سياراتها، التي تتمثل بمحرك تبريد الهواء خلف المحور الخلفي.

وبحلول أواخر ستينيات القرن الماضي، بدأت فولكس فاجن بالتراجع التقني والتجاري، حيث جاءت بتصميم سيارتها K70، للتغلب على ذلك، حيث تتميز بنظام الدفع الأمامي، ومحرك يحتوي على مجموعة إسطوانات، ومدمج معه مبرد بالماء.

وواجهت سيارات K70 مشكلة الصدأ، وارتفاع السعر، ولذا طورت فولكس فاجن نفس التصميم، وأنتجت سيارات باسات وجولف وبولو، التي حققت تأثيرا ناجحا.

5- سيارة بي إم دبليو ذات الدفع بالعجلات الأمامية

صنعت بي إم دبليو سياراتها بقوة الدفع الخلفي لعقود من الزمن، وفي عام 2014، أطلقت السيارة ذات الدفع الأمامي سيريز أكتيف تورير 2، بناء على نفس النظام الأساسي لسياراتها الصغيرة.

وأبدى الكثير من زبائن بي إم دبليو، استياءهم، معتبرين أن سيريز أكتيف تورير 2، هي من فئة السيارات متعددة الأغراض.

وصنعت بي إم دبليو عام 2019، سيارتها بي إم دبليو 1 سيريز، التي تحولت من الدفع الخلفي إلى الدفع الأمامي، حيث تسبب التصميم بالسخرية لدى الكثيرين، إلا أنه حقق مبيعات كبيرة.

6- سيارة فافوريت من سكودا

ارتبطت العلامة التجارية سكودا بصيغة المحرك الخلفي لعقود من الزمن، وفي ثمانينيات القرن الماضي صممت سيارتها فافوريت بميزة هاتشباك التي تدمج بين الركاب والبضائع الموجودة في القسم الخلفي للسيارة، مع خمسة أبواب ودفع أمامي، لتسجل السيارة نجاحا للعلامة التجارية التشيكية، لدرجة أن فولكس فاجن اشترت الشركة.

7- سيارة فولفو 850