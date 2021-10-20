شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كويكب يمر قرب الأرض.. ما قصته؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مرّ كويكب بحجم حافلة، قريباً من كوكب الأرض (من مسافة أقرب إلينا من مدار القمر)، حيث شهد كوكبنا، يوم الأحد الفائت، اقتراب الكويكب «2021 TG14» على مسافة تقارب 155 ألف ميل (250 ألف كيلومتر).



وذكر موقع روسيا اليوم أنه يبلغ قطر هذا الكوكب 7 أمتار، ويسافر بسرعة 11.4 كيلومتراً في الثانية. وقد نشرت وكالة ناسا جميع المعلومات المدارية للجسم /‏الكويكب، ليراها الجمهور. وأكدت الوكالة أن هذا الكوكب ليس من الأجسام المهددة للأرض.